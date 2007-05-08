Третьяков надеется, что Янукович в Испании наберется здравого смысла

Заместитель руководителя штаба “Наша Украина” Александр Третьяков считает, что Янукович не мог оставить страну в такое ответственное время, когда необходимо принимать решение относительно реализации договоренностей между Президентом и премьер-министром. Об этом он сообщил в интервью сайту RAZOM.

“Нельзя было покидать Украину в такое ответственное время. Это привычка политиков старого формата - пойти на больничный, когда необходимо принимать решение”, - подчеркнул он.

Вместе с тем Александр Третьяков выразил надежду, что “Янукович в больничной командировке наберется сил, здравого смысла для принятия необходимых решений”.