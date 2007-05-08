Третьяков надеется, что Янукович в Испании наберется здравого смысла
14:19, 08 мая 2007Политика
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Заместитель руководителя штаба “Наша Украина” Александр Третьяков считает, что Янукович не мог оставить страну в такое ответственное время, когда необходимо принимать решение относительно реализации договоренностей между Президентом и премьер-министром. Об этом он сообщил в интервью сайту RAZOM.
“Нельзя было покидать Украину в такое ответственное время. Это привычка политиков старого формата - пойти на больничный, когда необходимо принимать решение”, - подчеркнул он.
Вместе с тем Александр Третьяков выразил надежду, что “Янукович в больничной командировке наберется сил, здравого смысла для принятия необходимых решений”.
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