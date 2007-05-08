Герман припомнила оппозиции дудки и бесплатные квартиры

Народный депутат V созыва Анна ГЕРМАН считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины целесообразно было бы провести 14 октября - на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании парламента.

По словам А.ГЕРМАН, “день 14 октября, который уже называет пресса как возможный срок досрочных выборов – это хороший день, потому что это праздник Покрова Пресвятой Богородицы, прекрасный день для очищения”.

Как сказала А.ГЕРМАН, “наш вечный интерес – это интерес народа, а друзей у нас не принято предавать”, “и поэтому наша в этом сила, в том, что мы не предаем, и поэтому нас сегодня называют наиболее прочной коалицией за всю историю украинского парламентаризма, и поэтому это им нужно очищаться”.

По ее словам, независимо от того, будут ли досрочные парламентские выборы, “будем ли мы здесь формировать новую коалицию или не будем – мы все должны руководствоваться в своих решениях нашим опытом, тем, как умели мы работать в нашей коалиции”. “Мы должны помнить, как здесь гудели дудки, а мы принимали законы; как здесь застилали сине-желтыми китайками кресла, а мы принимали законы; как здесь бросались депутатскими мандатами, но при этом брали бесплатно депутатские квартиры, а мы принимали законы. И когда мы в своих решениях, нынешних и будущих, будем руководствоваться этим нашим опытом и памятью об этих событиях, мы всегда будем победителями, и не только в День Победы, а каждый день”, - сказала А.ГЕРМАН.