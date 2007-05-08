Социалист Матвиенков: в правильных странах выборы летом не проводятся
12:58, 08 мая 2007Политика
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Для создания реестра необходимо 2-3 месяца
|Сергей МАТВИЕНКОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом заседания рабочей группы по проведению досрочных парламентских выборов в Секретариате Президента Украины.
По его мнению, реестр избирателей может стать основой для проведения честных выборов.
При этом С.МАТВИЕНКОВ отметил, что, как правило, «ни в одной правильной стране» выборы летом не проводятся, и поэтому ничего не будет страшного, если выборы будут проведены осенью.
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