Социалист Матвиенков: в правильных странах выборы летом не проводятся

Народный депутат 5-го созыва Сергей МАТВИЕНКОВ (фракция СПУ) считает, что для создания реестра избирателей необходимо 2-3 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом заседания рабочей группы по проведению досрочных парламентских выборов в Секретариате Президента Украины.

По его мнению, реестр избирателей может стать основой для проведения честных выборов.

При этом С.МАТВИЕНКОВ отметил, что, как правило, «ни в одной правильной стране» выборы летом не проводятся, и поэтому ничего не будет страшного, если выборы будут проведены осенью.