В Нашей Украине подозревают, что Януковича ”лечат” в Кремле

Народный депутат V созыва Ярослав КЕНДЗЁР заявляет, что существует большая вероятность того, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ полетел не в Барселону, а в Москву.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, Я.КЕНДЗЁР сказал: “Странно, чтобы подлечить давнюю травму колена, нужно ехать так далеко. Я убежден, что в Киеве есть специалисты, которые бы могли ему помочь”.

“Лететь за границу, когда решается по сути судьба государства, когда в разгаре переговоры между политическими силами, когда заседает рабочая группа по досрочным выборам - выглядит бессмысленно”, - сказал Я.КЕНДЗЁР.

“Я непременно просил бы журналистов провести расследование таких фактов”, - добавил он.

“Не исключаю, что В.ЯНУКОВИЧ полетел в Москву договариваться о российском сценарии. Хотя можно было бы сделать проще, заявить, что он едет в Москву лечиться, а заодно получить инструкции, как действовать дальше”, – подчеркнул народный депутат V созыва.

Я.КЕНДЗЁР считает, что Москве очень не по нраву то, что сейчас происходит в Украине, то есть нормализация отношений и урегулирование политического кризиса через досрочные выборы. “Кремль непременно будет пытаться вмешиваться в наши дела и навязать нам другой сценарий выхода из политического кризиса”, - считает Я.КЕНДЗЁР.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря руководителя правительства Дениса ИВАНЕСКО, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ находится в Барселоне (Испания) для проведения консультаций с врачами и возможного лечения в связи с серьезным обострением и усилением боли в колене. Д.ИВАНЕСКО отметил, что последние несколько лет В.ЯНУКОВИЧ находится под наблюдением врачей в связи с посттравматическим артрозом коленного сустава. По его словам, травму он получил во время занятий спортом.