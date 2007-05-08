Социалист рассказал анекдот о Ющенко и Кучме

Социалист Ярослав Мендусь заявляет, что Верховная Рада не сможет рассмотреть как первоочередные инициативы президента.

Об этом из трибуны парламента заявил социалист Ярослав Мендусь.

Свое выступление он начал анекдотом, что "по итогам правления третьего президента второй президент признан демократом и законником, а первый – зачислен к лику святых".

Мендусь также обвинил президента в попытках отменить политреформу и вернуть ту авторитарную систему.

"Это закономерный финал для человека, который никогда не был демократом, а вбил себе в мозг миф о собственном мессианстве", - добавил социалист.

"Анекдотично выглядят слова президента, что оппозиция может вернуться в зал парламента для принятия ряда законов. Не может оппозиция возвратиться без прохождения ряда процедур, так как оппозиция заявила, что сложила депутатские полномочия", - заявил Мендусь.

"Во-вторых, зачем президенту изменения в закон? Пусть не экономит бумагу и выдает указы, а ВР сама разберется", - добавил он.

"Без прекращения вмешательства в работу судебной системы, без разблокирования работы КС, парламент не может рассматривать как первоочередные инициативы президента. Так как человек, который называет себя президентом, очень далеко зашел в нарушении закона", - сказал Мендусь.

Украинская правда