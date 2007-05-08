Верховная Рада собралась без оппозиции и поговорит о сахаре

Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз открыл заседание парламента. В сессионном зале зарегистрирован 261 народный депутат.

Согласно повестке дня Верховная Рада сегодня рассмотрит ограничение введения новых видов лицензирования хозяйственной деятельности.

Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть проект закона, предполагающий внесение в перечень земель государственной собственности, которые не могут передаваться в коммунальную собственность, участки под государственными профессионально-техническими и высшими учебными заведениями.

В повестке дня также проект закона о внесении изменений в закон О государственном регулировании изготовления и реализации сахара, внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно осуществления государственной регистрации нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Парламентарии планируют принять решение относительно проектов закона о внесении изменений в закон о военном долге и военной службе, и внесении изменений в закон о специальном режиме инновационной деятельности технологических парков.

Корреспондент