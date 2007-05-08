Чечетов: Президентскую сторону гонит желание сфальсифицировать выборы

Партия регионов готова идти на досрочные выборы лишь в том случае, если они будут проходить в рамках правового поля, чтобы ни у кого не возникало сомнения относительно их легитимности. Об этом РБК-Украиназаявил заместитель главы фракции Михаил Чечетов. Он выразил уверенность, что в работе группы рано или поздно будет найден общий язык по решению существующих сегодня проблем.

По его словам, основными целями Партии регионов является введения работы всех ветвей власти в правовое русло, а также принятие пакета законодательных актов в парламенте. После этого, по словам М.Чечетова, ВР должна принять решение о досрочных выборах. "Так как мы не признаем последние неконституционные указы Президента, то ВР должна издать легитимные решения. Тем самым мы спасем репутацию не только Президента, но и страны. Так как только по Президенту судят о государстве. Мы выйдем из поля беспредела", - сказал он. При этом добавил, что, несмотря на то, что парламент примет решение о внеочередных выборах, проведение выборов конституционно не обосновано и причин для проведения нет. Но, учитывая политический кризис, который может спровоцировать гражданский конфликт, коалиция будет принимать это решение.

По мнению заместителя главы фракции ПР честные выборы в июле провести не возможно. Чечетов считает, что перед проведением выборов необходимо принять изменения в закон о выборах, а также обновить списки избирателей. Кроме того, необходимо принять закон о судоустройстве, который не позволит вмешиваться в работу судов и срывать избирательный процесс.

В то же время М.Чечетов выразил недоумение, со ссылкой на негативный опыт декабря 2004 г., о том, "что гонит Президентскую сторону принимать в пакете 12 законов". По его мнению, это желание сфальсифицировать выборы.