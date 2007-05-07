“Наша Украина” ставит крест на СПУ и КПУ и надеется на Януковича

“Наша Украина” заявляет о затягивании переговорного процесса о подготовки к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.

Как говорится в заявлении “Нашей Украины” относительно затягивания переговорного процесса по проведению досрочных выборов в парламент Украины, “вполне очевидно, что сегодня происходит сознательное торможение переговоров по инициативе главным образом двух политических сил – Коммунистической и Социалистической партий”.

В документе отмечается, что своими действиями и заявлениями представители этих политических сил бросают вызов не только договоренностям Президента и премьер-министра Украины, но и всему украинскому обществу, отрицая его право дать оценку действиям политиков на честных и демократических выборах. “Мы убеждены, что отсутствие поддержки этих сил со стороны граждан не может быть препятствием волеизъявлению украинского народа”, - идет речь в заявлении.

“Мы заявляем, что объединенная оппозиция продемонстрировала способность к политическому компромиссу в вопросе перенесения досрочных выборов с целью обеспечения участия в них всех политических сил. В то же время мы надеемся, что “лагерь войны” в прежней правящей коалиции не возобладает над здравым смыслом”.

“Наша Украина” надеется, что в этот раз Виктор ЯНУКОВИЧ будет придерживаться политических договоренностей, тем более, что он их давал не только Президенту Украины, но и своим избирателям во время митинга на Майдане Незалежности в пятницу, 4 мая. “Наша Украина” призывает Партию регионов и правительство обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий для проведения внеочередных выборов и принять участие в преодолении политического кризиса.