Политологи выдвигают разные версии, почему Партия регионов согласилась на проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 4 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО достиг договоренности с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

В связи с этим «Центр исследований политических ценностей» обратился к политическим экспертам с вопросом: «Почему Партия регионов согласилась на досрочные выборы?».

Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Партия регионов не имела конструктивной инициативы выхода из кризиса, поэтому В.ЯНУКОВИЧ согласился на досрочные выборы. “Они видели только две модели поведения: повысить градус противостояния с неизвестными последствиями, без уверенности в своих силах или согласиться на досрочные выборы, а затем торговаться о сроках проведения выборов. Из этих двух альтернатив премьер выбрал вторую. Но это ошибочный выбор и сами альтернативы ошибочные”, - сказал эксперт.

В свою очередь, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что пока рано говорить о причинах достижения договоренности между Президентом и премьером. По его словам, „до конца мы поймем ситуацию только после того, как будем знать содержание происходивших секретных переговоров. А такие переговоры имели место”.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что аргументы урегулирования кризиса пока остаются неизвестными. По его мнению, это могли быть “переговоры части донецких политиков с Виктором ЮЩЕНКО, позиция США или других внешних сил, какая-то информация, которая могла взволновать обе стороны, договоренность о том, что после парламентских выборов «Наша Украина» и Партия регионов сформируют общую коалицию и т.д. Может быть много догадок, но это лишь догадки. В любом случае какой-то из этих аргументов существовал. Какой именно, говорить пока еще трудно”.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ допускает, что коалиция согласилась пойти на компромисс, потому что у главы государства есть ресурсы для проведения выборов без Партии регионов. „Со стороны Виктора ЯНУКОВИЧА это был вынужденный компромисс, а со стороны Виктора ЮЩЕНКО – это был навязанный консенсус. Президент фактически навязал парламентско-правительственной коалиции сценарий, хотя пока еще не политический календарь досрочных выборов в парламент. Во-вторых, Партия регионов согласилась на компромисс в связи с тем, что цена вопроса – цена неучастия, блокирования, саботажа выборов на многие выше, чем цена вынужденного участия в досрочной избирательной кампании”, - считает В.КАРАСЁВ.

По его мнению, “Виктор Федорович понял, что у Президента есть ресурсы, политические возможности, воля для того, чтобы любой ценой провести досрочные выборы, и они бы состоялись без участия Партии регионов. Таким образом, Партия регионов рисковала бы остаться не только вне парламента, но и вне большой политической игры вообще. Тем более, что у Партии регионов есть достаточные политические, финансовые, электоральные возможности для того, чтобы повторить свой успех 2006 года и претендовать на формирование коалиции и пост премьер-министра”.

Эксперт также считает, что премьер также согласился и потому, что в переговорах не очень точно прозвучала дата самих досрочных выборов.

В свою очередь, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ согласился на проведение досрочных выборов, из-за заинтересованности большого бизнеса в стабильности ситуации в Украине. „Партия регионов – партия, которая представляет интересы большого бизнеса. Для большого бизнеса и вообще для всего бизнеса очень плохо наличие политической нестабильности. Бизнесовые круги, в первую очередь, приняли решение пойти на компромисс с Президентом. А Партия регионов, как представитель бизнесовых интересов, безусловно, должна была эту волю выполнить”, - сказал Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

По его словам, Европе и всему миру также не нужна дестабилизация в Украине.