Ющенко не верит, что пакет предложений будет готов до завтра
Утренние консультации сорвали коммунисты
Президент Виктор Ющенко заявляет, что Верховная Рада вероятно не сможет принять пакет необходимых для выхода из кризиса законопроектов на заседании во вторник.
Об этом он сказал журналистам по завершению встречи с премьером Виктором Януковичем в понедельник.
По его словам, поскольку утренняя встреча рабочей группы была фактически сорвана в связи с позицией коммунистов, рабочая группа может не успеть к утру вторника согласовать весь пакет законопроектов.
"Сегодня диспут начался с того, что представители определенных политических сил, в частности коммунисты, в сущности, сорвали утреннюю консультацию. Таким образом, сегодня, на мой взгляд, было утрачено то ключевое время, которое должен был вывести завтра на это решение", - сказал Ющенко.
Он пожелал успеха рабочей группе, которая "будет работать в понедельник до поздней ночи", вместе с тем отметив, что это не является гарантией того, что "малый пакет будет подготовлен к завтрашнему утру".
"Хотя с премьер-министром мы договорились, что если он будет ночью готов, есть смысл выносить это завтра на сессию Верховной Рады", - прибавил он.
По словам Ющенко, в случае если все стороны согласуют малый пакет документов, "речь может идти об однодневном заседании (Верховной Рады) с согласованной заведомо повесткой дня".
Кроме того, по его словам, он обсудил с Януковичем определенный пакет экономических законопроектов относительно ВТО, ряда международных кредитов и "позиций по бюджетному году, где надо, возможно, даже без обсуждения принять пакетом голосования, и на это тоже отвести буквально, возможно, один-два часа работы Верховной Рады, и на этом поставить точку".