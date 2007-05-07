Богатыревой не хватило времени на дискуссию

Верховная Рада Украины 8 и 9 мая не сможет принять необходимый пакет законопроектов для проведения досрочных выборов в ВР.

Об этом сегодня заявила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Р.БОГАТЫРЕВА объяснила это тем, что за выходные рабочей группе не удалось “качественно наполнить необходимый пакет документов”. “Это было связано с тем, что сложно было вчера работать экспертной группе, поскольку наши оппоненты очень поздно предоставили свои варианты документов, и невозможно было провести дискуссию. Сейчас каждая экспертная группа с каждой стороны проводит у себя внутри обсуждения, чтобы выйти на совместное заседание», - сказала она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, основным документом коалиция считает проект постановления Верховной Рады о конституционных основах проведения досрочных выборов.

«Исходя из того, что документ, очевидно, не был подготовлен нашими оппонентами своевременно, дискуссия вокруг него сегодня будет сложной. Думаю, это будет одним из камней преткновения, чтобы мы могли быстро продвинуться к результату”, - отметила она. При этом, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ коалиция настроена, чтобы досрочные выборы проходили на качественной юридической основе. Поэтому, отметила она, принцип «за один день разработать и за один день принять» является неприемлемым.