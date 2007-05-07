Ющенко примет участие в торжественном шествии ветеранов по Крещатику

9 мая (среда)

- Ориентировочный план участия Президента Украины Виктора Ющенко в торжественных мероприятиях по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

9-30 - участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата;

10-00 - участие в торжественном шествии ветеранов войны по ул..Крещатик;

12-00 - объявление Общенациональной минуты молчания;

12-01 - выступление Президента Украины перед ветеранами в Мемориальном комплексе «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;

12-15 - праздничный парад по случаю Дня Победы;

также в этот день Президент Украины Виктор Ющенко посетит один из военных госпиталей. О времени и месте события будет сообщено дополнительно.