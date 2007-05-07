Ющенко примет участие в торжественном шествии ветеранов по Крещатику

16:23, 07 мая 2007
Политика
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9 мая (среда)

 - Ориентировочный план участия Президента Украины Виктора Ющенко в торжественных мероприятиях по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

 9-30 -  участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата;

 10-00 -  участие  в торжественном шествии ветеранов войны по ул..Крещатик;

 12-00 - объявление Общенациональной минуты молчания;

 12-01 -  выступление Президента Украины перед ветеранами в Мемориальном комплексе «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;

 12-15 - праздничный парад по случаю Дня Победы;

   также в этот день Президент Украины Виктор Ющенко посетит один из военных госпиталей. О времени и месте события будет сообщено дополнительно.

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