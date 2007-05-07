Ющенко примет участие в торжественном шествии ветеранов по Крещатику
16:23, 07 мая 2007Политика
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9 мая (среда)
- Ориентировочный план участия Президента Украины Виктора Ющенко в торжественных мероприятиях по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:
9-30 - участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата;
10-00 - участие в торжественном шествии ветеранов войны по ул..Крещатик;
12-00 - объявление Общенациональной минуты молчания;
12-01 - выступление Президента Украины перед ветеранами в Мемориальном комплексе «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;
12-15 - праздничный парад по случаю Дня Победы;
также в этот день Президент Украины Виктор Ющенко посетит один из военных госпиталей. О времени и месте события будет сообщено дополнительно.
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