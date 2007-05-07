Ющенко хочет пропустить интеллигенцию на полшага вперед

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сейчас государство находится в финальной части урегулирования политического кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это он отметил на встрече с президентом национальной академии наук Борисом ПАТОНОМ и директором Украинского института национальной памяти Игорем ЮХНОВСКИМ.

Говоря о политической ситуации, сложившейся в стране в связи с парламентским кризисом, глава государства особо отметил ту важную роль, которую могут сыграть в формировании общественного мнения ведущие общественные деятели, неправительственные структуры и организации и тому подобное.

«Я убежден, что в Украине бывают моменты, когда на полшага интеллигенция должна быть впереди и показывать нации пример, виденье того, как искать выход из ситуации», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он еще раз отметил, что политический кризис в Украине будет решен демократическим и конституционным путем.

По мнению Президента, сейчас государство находится в финальной части урегулирования политического кризиса, а досрочные выборы для этого являются наилучшим способом. В.ЮЩЕНКО еще раз отметил необходимость обеспечения паритетности и сбалансированности между ветвями власти, добавив, что у истоков сегодняшнего кризиса очевидно находится несовершенство Конституции, в частности изменения, внесенные в нее в 2004 году. «Убежден, из того момента, который мы сейчас имеем, мы должны вынести очень правильные уроки, дать этой ситуации очень правильную оценку», – сказал Президент.

В свою очередь, Б.ПАТОН и И.ЮХНОВСКИЙ информировали главу государства о ходе круглого стола по проблеме преодоления политического кризиса, который состоялся сегодня с участием политиков и представителей общественности.