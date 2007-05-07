Третьяков мечтает избавить Украину от “юных ленинцев”

Заместитель руководителя штаба “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ считает последние заявления антикризисной коалиции о переносе даты выборов на 14 октября попыткой “заговорить процесс”.

Об этом говорится в комментарии А.ТРЕТЬЯКОВА сайту RAZOM .

При этом он отметил, что достижение договоренностей между главой государства и премьером о том, что коалиция идет на выборы, – это победа демократии и всей Украины.

А.ТРЕТЬЯКОВ также подчеркнул, что политические договоренности – “это не игра в карты с элементами шулерства, которую часто практикует МОРОЗ”. “Договоренности необходимо выполнять. Партия регионов имеет уникальную возможность продемонстрировать, что ее слово не расходится с делом”, - подчеркнул он.

При этом А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что видит большую разницу между высказываниями премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в пятничном обращении к народу и на сегодняшних общественных слушаниях. “Если в пятницу премьер сразу после переговоров на митинге заявил о готовности идти на выборы, то сегодня он говорит, что вопрос целесообразности выборов должен решать парламент”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

В то же время он напомнил, что Верховная Рада нелегитимна, и указ о досрочных парламентских выборах никто не отменял.

“Наша Украина” поддерживает тезис Президента о том, что дата выборов может быть отстрочена на 60 дней после последнего заседания парламента, которое должно состояться на этой неделе, и на котором будут приняты необходимые законопроекты. Для этого глава государства приостановит действие своего указа в части даты проведение досрочных парламентских выборов, чтобы принятые законопроекты имели юридическую силу”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, другие сроки не воспринимаются, поскольку для них нет аргументации.

“К сожалению, по результатам “квадратного” стола страна стала заложником политики МОРОЗА”, - подчеркнул он.

По мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, Украина сможет свободно дышать только тогда, когда украинский парламент навсегда избавится от “юных ленинцев” - МОРОЗА и СИМОНЕНКО”.