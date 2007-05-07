Турчинов видел, как Мартынюк поругался с регионалами

В работе рабочей группы по подготовке к досрочным парламентским выборам объявлен перерыв до 15.30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, переговоры идут достаточно сложно.

А.ТУРЧИНОВ также констатировал, что коммунисты занимают деструктивную позицию, они “по понятным причинам хотят торпедировать договоренности, и фактически на 4 часа произошло затягивание переговоров, что уже даже представители “регионов” не выдержали и после некоторых взаимных, скажем так, корректных высказываний, МАРТЫНЮК покинул переговоры».

В то же время А.ТУРЧИНОВ выразил надежду, что в 15.30 рабочая группа начнет интенсивнее работать.

По его словам, он видит единственный важный механизм: все акты Верховной Рады должны базироваться именно на указе Президента (о внеочередных выборах в парламент – УНИАН) и исходить из него. «Цель наших переговоров – не искать какие-то формы, как затянуть выборы, а цель переговоров – решить технические вопросы и найти формулу, как ускорить и обеспечить честные и прозрачные выборы», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что именно на таком акценте был сделан перерыв.

Он отметил, что сейчас стороны обсудили только первую часть проекта постановления парламента об организации и проведении внеочередных выборов в ВР (три пункта), а еще необходимо обсудить изменения в закон о парламентских выборах и ряд других законодательных актов.

Говоря о проекте постановления, которое планируется принять на заседании парламента, А.ТУРЧИНОВ отметил, что этим документом предусмотрено принять решение по постановлениям ВР и законам, принятым в нелегитимный способ после выхода указа Президента о роспуске парламента.

Он также отметил, что пока дата парламентских выборов не обсуждается, «это остается последней точкой в этих переговорах».

А.ТУРЧИНОВ также заявил, что представитель социалистов в рабочей группе Сергей МАТВИЕНКОВ ведет себя достаточно корректно и не блокирует работу группы. «Я так понимаю, позиция МОРОЗА еще не определена, и она, по-видимому, определяется переговорами с Партией регионов о включении их в блок», - сказал представитель БЮТ.

Отвечая на вопрос, почему Партия регионов “слушает” КПУ, А.ТУРЧИНОВ выразил мнение, что Партия регионов таким образом играет на затягивание даты выборов, и напомнил, что “регионы” предлагают провести парламентские выборы осенью.