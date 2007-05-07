Наша Украина пойдет на выборы летом, если надо - без коалиции

“Партия регионов своими заявлениями о перенесении досрочных выборов на октябрь последовательно демонстрирует попытки затянуть их проведение”, - сказала член Президиума “Нашей Украины” Ксения Ляпина.

“За это время они надеются путем подкупа собрать 300 голосов в парламенте и провести выгодные для себя решения”, - цитирует Ляпину пресс-служба Нашей Украины.

“Я считаю, что Президент и все демократические силы понимают эту ситуацию. Если ПР не согласится на отсрочку выборов на неделю-полторы для принятия самых необходимых избирательных законов, то Президент вообще не будет приостанавливать действие своего указа и мы пойдем на досрочные выборы 24 июня без представителей бывшей парламентской коалиции”, - убеждена Ляпина.