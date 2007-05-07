Янукович: в 2006-м было назначено время подписания коалиции с НУ

Идеально было бы создать коалицию Партии регионов и “Нашей Украины” в 2006 году, но в настоящее время речь не идет о переформатировании Коалиции национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время открытых общественных слушаний «Через преодоление политического кризиса к стабильному развитию Украины».

В.ЯНУКОВИЧ сказал это в ответ на выступление председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, который считает, что досрочные парламентские выборы необходимы Партии регионов и «Нашей Украине» для создания коалиции.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что вопрос о переформатировании коалиции «не стоял и не стоит в повестке дня». По его словам, коалиция создана, и в повестке дня сегодня не стоит вопрос о возможности изменений в ней. «Это предложение (вероятно, речь идет о согласии Партии регионов на проведение досрочных парламентских выборов – УНИАН) мы внесли для того, чтобы выйти на правовое поле, сделать сознательные шаги для наведения порядка в стране, спокойствия, недопущения гражданского конфликта, который в последнее время зреет почти во всех регионах», - сказал глава правительства.

В.ЯНУКОВИЧ согласился с мнением А.МОРОЗА, что идеальным вариантом после парламентских выборов 2006 года было бы создание коалиции между «Нашей Украиной» и Партией регионов. «Были подготовлены все документы, и было назначено время подписания, но сработали политические амбиции и майданные лозунги», - отметил он.

Премьер напомнил, что процедура формирования коалиции в парламенте «была достаточно сложной и достаточно непонятной». По его словам, «когда увидели, что страна не может жить в таком подвешенном состоянии, то была образована антикризисная коалиция».