Мороз подозревает, что Янукович от него что-то скрывает

Председатель Верховной Рады, лидер Социалистической партии Александр Мороз допускает выход своей политической силы из состава коалиции.

Об этом он сказал, выступая на открытых общественных слушаниях по преодолению политического кризиса.

Мороз допустил, что договоренности премьер-министра Виктора Януковича и Президента Виктора Ющенко являются более широкими, нежели те, о которых сказал Янукович, обращаясь к народу со сцены на Майдане Незалежности в Киеве в пятницу, 4 мая.

«В такой системе власти, где одна ветвь власти уничтожает другую, мы быть не можем. Если упомянутые договоренности были, да и еще и без каких-либо обязательств о независимой работе суда, социалистам в такой власти, (в такой) коалиции, делать нечего», – сказал он.

Мороз еще раз обосновал свое мнение о том, что внеочередные выборы Рады возможны только в случае проведения внеочередных президентских выборов.

Обком