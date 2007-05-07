Кириленко заявляет, что работу группы тормозят коммунисты

Лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отмечает, что у рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов готовы почти все документы, необходимые для принятия Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам перед началом заседания рабочей группы после перерыва.

По словам В.КИРИЛЕНКО, перерыв в заседании рабочей группы был объявлен из-за позиции коммунистов.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что перерыв был объявлен из-за протеста коммунистов «против всего того, над чем работала рабочая группа и эксперты на протяжении всей субботы и всего воскресенья. И, таким образом, коалиция попросила у оппозиции тайм-аут для решения своих внутренних проблем». «Мы, как люди конструктивные, на это согласились», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он заметил, что на данный момент необходимые документы готовы на 90%. В том числе и изменения к закону о выборах народных депутатов, проект необходимого постановления ВР, а также изменения к закону о статусе народных депутатов относительно императивного мандата.

«То есть, остается только политическая воля со стороны коалиции и все», - подчеркнул лидер “Нашей Украины”.

Отвечая на вопрос, с чем именно не соглашаются представители КПУ, В.КИРИЛЕНКО выразил мнение, что коммунисты не соглашаются с самой необходимостью проводить досрочные выборы, «но это контрпроизводительная позиция, поскольку уже есть политические договоренности о том, что внеочередные парламентские выборы состоятся, и речь идет только о необходимых документах, чтобы они прошли спокойно, и о дате», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 мая рабочая группа по подготовке к досрочным выборам начала нарабатывать юридически-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Планировалось, что сегодня группа завершит свою работу и передаст предложения главе государства и главе правительства.

Сегодня член рабочей группы, лидер парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что утром представители оппозиции не представили ни одного варианта документов, наработанных ими. Поэтому было принято решение объявить перерыв до 11.00.

В свою очередь, лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО также не смог ответить, сможет ли сегодня рабочая группа завершить работу и передать свои предложения Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ. П.СИМОНЕНКО заметил, что у коалиции и оппозиции принципиально разные подходы.