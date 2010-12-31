Азаров пожелал украинцам оптимизма в 2011 году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пожелал украинцам оптимизма, веры в свои силы, творческого вдохновения, здоровья и счастья в новом, 2011 году.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Нового года и Рождества, размещенном на сайте правительства.

«В новый год страна вступила более сильной. Кризис еще не отступил, но мы уже убедились, что победим его. Впереди много работы, а работа на правильно выбранном пути всегда дает положительные результаты», - говорится в поздравлении.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ, поздравляя соотечественников, напомнил им, что 2010 год - «наиболее непростой год в истории нашего государства», но трудности удалось преодолеть благодаря смене власти.

«Начинался он (2010 год – УНИАН) с тревогой и надеждой. С тревогой потому, что государство было на грани экономического краха, с надеждой потому, что на выборах народ сменил власть. И это вернуло в Украину политическую стабильность. А стабильность – это основа для решения сложных, масштабных проблем нашего государства», - говорится в поздравлении.

Сейчас, отметил Н.АЗАРОВ, в Украине финансовая стабильность, повышены зарплаты, пенсии, выплачены все долги, поддерживается стабильный курс гривни.

«Мир признал, что Украина сейчас – добросовестный, платежеспособный партнер. Страна опять начала развиваться: начали строить жилье, больницы, школы, мосты, дороги и дорожные развязки, метро и аэропорты. Прошлый год создал условия и надежный фундамент для устойчивого развития в последующие годы. Это добавляет нам оптимизма и уверенности в будущем», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.