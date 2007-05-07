Щербань через суд требует 85% от прежнего должностного оклада

Экс-председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ подал в суд на Сумскую облгосадминистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на днях на пресс-конференции председатель Сумской ОГА Павел КАЧУР.

По его словам, экс-губернатор опротестовывает решение о прекращении ему ежемесячных выплат как бывшему государственному служащему высокого ранга.

В.ЩЕРБАНЬ считает, что после увольнения в начале 2005 года ему должны были выплачивать 85% от прежнего должностного оклада до его трудоустройства или достижения пенсионного возраста. Эти выплаты осуществлялись (согласно распоряжению выполняющего в то время обязанности председателя Сумской ОГА Владимира РУДЕНКО от 3 февраля 2005 года) несколько месяцев, после чего были прекращены летом 2005 года по распоряжению губернатора. Сейчас В.ШЕРБАНЬ требует через суд отменить то распоряжение и выплатить задолженность за два года.

Дело по иску В.ЩЕРБАНЯ находится в производстве Бориспольского суда Киевской области, отметил П.КАЧУР.

На сайте Сумской ОДА отмечается, что «есть несколько важных моментов в этом деле, связанных, в частности, с временными сроками подачи документов. Суд еще поставит точку в этом деле, а сейчас Сумская облгосадминистрация затребовала юридическое толкование понятия "отставка". Судебные разбирательства продолжаются».