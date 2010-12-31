Правозащитники: украинская демократия дала «задний ход»

Количество протестных акций в Украине за прошлый год увеличилось на треть, а украинская журналистика стала еще более зависимой от прихотей власти, подводят итоги года правозащитники.

Украинцы не воспринимают политики нынешней власти по поддержке большого капитала за счет бедных слоев и малого бизнеса – так оценил в интервью Deutsche Welleрост протестных акций населения сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Он отметил, что администрация Януковича за уходящий год нарушала права на мирные собрания граждан больше, чем предыдущая власть за прошлые пять лет. Правозащитник напомнил и о массовых арестах членов предыдущего правительства за обвинениями в действиях, которые безнаказанно совершают министры нынешнего Кабмина. И что такое "выборочное криминальное преследование по политическому признаку" вызвало протесты со стороны США и Евросоюза. Захаров назвал дискриминационным закон о миноритарных акционерах, который "принуждает людей продавать акции предприятий крупным владельцам" и не имеет аналогов в мире. А также о проектах Трудового и Жилищного кодекса, которые, по мнению эксперта, делают граждан полностью зависимыми от государства и большого капитала и фактически лишают их прав на жилье и труд.

В следующем году Захаров ожидает усиления критики режима Януковича со стороны европейской и мировой общественности и усиления борьбы украинцев за свои права. Между тем, председатель Комитета "Равенство возможностей" Александр Чекмышев сказал DW, что журналистика Украины стала в прошлом году "более путинской" в результате усиления давления на свободу слова и фактического возобновления практики "темников". Эксперт не считает, что ситуация ухудшилась из-за «продажности» самих журналистов. Он возложил главную ответственность за это на власть и менеджеров, владеющих СМИ как "свой бизнес на стороне" и предпочитают не конфликтовать с властью, а подлежать ей. Тем не менее, Чекмишев ожидает, что 2011 год пройдет "под знаком борьбы украинских журналистов за свободу слова и утверждение профессиональных и этических стандартов". Но отметил, что с противоположной стороны также следует ожидать усиления давления журналистов. Правозащитники вспоминают также и аресты бывших правительственных чиновников, которые порой смахивают на сведение политических счетов, драки в парламенте и возрастающую зависимость Конституционного суда от ситуативных потребностей высшего руководства. Все это, по выводам многих украинских и международных обозревателей, способствовало стремительному падению позиций Украины в ряду рейтингов по измерению свободы прессы и демократии.