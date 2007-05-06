Преодолеет ли избирательный барьер СПУ? Этот вопрос УНИАН задал политикам, представляющим парламентские фракции.

Социалист Евгений Филиндаш заверил, что о его партии не стоит волноваться. На всех выборах социалистам предрекали заниженные проценты, и всё таки они неизменно проходили в парламент. Да и время еще есть. «Выборы будут скорее всего осенью. Потому что технологически вряд ли удастся подготовить весь пакет документов. К тому же, летом трудно будет собрать избирателей».

Борис Беспалый (“Наша Украина”) напомнил, что хотя правового обоснования для названия «предательство» нет, но вряд ли избирателям нравится, что Мороз «променял их на должность».

Сергей Гмыря, депутат от КПУ в парламенте четвёртого созыва, не стал оценивать перспективы СПУ и возможность перетока голосов от его партией к социалистам или наоборот. Впрочем, решился назвать СПУ «политическим союзником».

Иосиф Винский, социалист, не ушедший с фракцией в Антикризсную коалицию, ныне член Блока Тимошенко считает, что судьба СПУ определена, партия потеряла своего избирателя и к тому же ничего не сделала за последнее время, чтобы его как-то привлечь. «Руководство СПУ хорошо это осознает, - говорит он, - и скорее всего пойдет на выборы в блоке с Регионами. Возможно, Партия регионов возьмет человек двадцать-тридцать социалистов в список».

У Тараса Чорновола (Партия регионов) оценка противоположная. Он считает, что электорат Социалистической партии «чутко реагирует на социальные инициативы, а развязки по социалке скоро будут хорошие». До выборов еще есть время, и потому ко дню выборов шансы Соцпартии перейти барьер будут высокими. Плюс СПУ привлечет, с одной стороны, часть избирателей, жестко настроенных против Ющенко, а с другой, «спокойно и умело, критикуя Януковича», частично подхватит часть избирателей Партии регионов. «Пусть большой процент не возьмет, но три процента преодолеет». О том, станет ли СПУ частью нашего блока, - отметил Т.Чорновил, - пока речь не шла.

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