Что изменят в стране досрочные выборы?

Когда состоятся выборы, летом или осенью? Снимут ли досрочные парламентские выборы политическое напряжение? Реально ли провести уже с новым шестым созывом быстрые и качественные изменения в Основной Закон Украины? Преодолеет ли предвыборный барьер СПУ, лидеру которой Александру Морозу вменяют в вину развал помаранчевой коалиции в обмен на должность спикера. Эти вопросы УНИАН задал политикам.

ИОСИФ ВИНСКИЙ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, ФРАКЦИЯ БЮТ:

«В СПУ есть политики, преданные премьеру и Регионам более, чем преданы себе сами премьер и Регионы»

Выборы назначены на 24 июня. Избирательный процесс идет. В ходе этих переговоров был найден компромисс для того, чтобы Партия регионов и ее партнеры приняли участие в ее кампании. Президент и оппозиция готовы подкорректировать дату проведения, но это не значит, что выборы пройдут осенью. Верховный Совет должен обеспечить процедуры, как финансовые, так технологические. Восьмого мая мы получим новый указ Президента, поэтому прибавьте к нему 60 дней и ориентируйтесь на дату.

Эти выборы интересны тем, что политические силы получили серьезный исторический урок. Те политики, с которыми общаюсь я, и которые определяют политическую ситуацию в стране, начали более четко, более ответственно и глубоко осознавать ответственность. Я убежден, что парламент будет более ответственным, и практика «захвата чужих депутатов» уйдет в прошлое. Что касается СПУ, то ее судьба определена, она потеряла своего избирателя. И я не вижу пока момента, чтобы у нее появился новый избиратель. Она ничего такого не сделала за последнее время, чтобы его как-то привлечь. Социология дает им 1,2-1,7 процента поддержки. И мне кажется, что это реальная цифра. Я полагаю, что руководство СПУ хорошо это осознает, и скорее всего пойдет на выборы в блоке с Регионами. Возможно, Партия регионов возьмет человек двадцать-тридцать социалистов в список из чувства благодарности. А среди социалистов, хоть они и левые, есть люди, преданные Партии регионов и Януковичу намного больше, чем Партия регионов и Янукович преданы сами себе.

ТАРАС ЧОРНОВИЛ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, ПАРТИЯ РЕГИОНОВ:

"Электоральная ситуация Мороза улучшается"

Ничего досрочные выборы не меняют. Следующий состав парламента будет до боли напоминать предыдущий. В новом составе будут те же самые люди, вы ведь сами слышали, кто попал в предварительные списки Нашей Украины и БЮТ. И я слышал, что воссоздана практика продажи мест в избирательных списках. И откуда в таком случае предположения, что парламент будет более ответственный? К сожалению, я не думаю, что выборы серьезно снимут напряжение. Создан прецедент, когда Президент может распускать Верховную Раду не на конституционной основе. Что касается внесения изменения в Конституцию, то и по этому поводу у меня есть определенные скепсис. Партия Регионов настаивает на децентрализации власти, а президентская сторона заинтересована в жесткой централизации. Мы настаиваем на том, что разночтения, которые, к слову, используются в указе Президента, в новой редакции останавливали бы Президента в разных волюнстаристких действиях, а сторона Президента настаивает на изменениях в Конституции, где спорные вещи были бы четко выписаны в пользу Президента.

Что касается мотиваций проведения кампании. Президент сказал, что основной вывод этого созыва парламента – нужно хранить верность голосу избирателя. Но выводы должен сделать и Президент. На слове «предательство» построена вся мотивация досрочных выборов. Но если при усилии Мороза Ющенко стал Президентом, то, что Мороз из-за этого привязан к Ющенко навеки? Мы, что обожествляем Ющенко, что, поработав однажды на его победу, нужно работать на него вечно? Ющенко не божество, он – человек. Или как: сделал человеку добро и сразу стал его рабом? Это - абсурд. Ни Ющенко, ни кто другой не сделал серьезных выводов. Насколько я знаю, электоральная ситуация Мороза улучшается. Его электорат чутко реагирует на социальные инициативы, а развязки по социалке скоро будут хорошие. И поэтому до дня выборов у него есть все шансы перейти барьер плюс привлечь часть избирателей, настроенных жестко против Президента. Были люди, готовые вынести Президента на вилах из его Секретариата. И Мороз сыграет на этом моменте. Не торпедируя, спокойно и умело, критикуя Януковича, он частично «подхватит» часть нашего электората. Пусть большой процент не возьмет, но три процента преодолеет. О том, станет ли СПУ частью нашего блока, пока речь не шла. Хотя были разговоры, отдельные депутаты из нашей фракции говорили, что нужно взять СПУ в блок, это целесообразно разумно и что отдельные социалисты к нам просятся, предметно об этом не говорили.

ЕВГЕНИЙ ФИЛИНДАШ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, СПУ:

"Нам всегда рисовали низкий процент, но мы всегда проходили"

Я думаю, что выборы не принесут разрядки. Если бы прошли выборы Президента и парламента одновременно, то тогда можно было говорить об обновлении и изменении ситуации в стране. В нашем случае выборы существенно не повлияют на ситуацию, не изменят расклад сил в парламенте. Можно рассчитывать на то, что парламент и власть станут более ответственнымы только тогда, когда будет соблюдено главное условие: разделены власть и бизнес. Это условие в Украине не соблюдается. Парламентскими силами руководит бизнес. Это касается и всех остальных институтов власти, включая СНБО. Институты власти у нас не более чем надстройка для бизнеса.

Что касается тезиса про «политическое предательство», то люди, которые его повторяют, считают предательством любые действия, не направленные на реализацию их интереса. Все, кто не с их командой – предатели, это их кредо. В договоре с СПУ, который наш Президент подписал во время президентской кампании, есть ряд пунктов. Он не выполнил и половину из них. Но мы не говорили о предательстве. А Президент считает, что только ему можно не выполнять взятые на себя обязательства. А о судьбе СПУ не стоит волноваться. Я убежден, что мы пройдем в парламент. Теперь про проценты, которые нам «рисуют». В каждой избирательной кампании нам прогнозировали поражение, «дорисовывая» низкий процент. Но мы всегда проходили, и всегда наше присутствие было весомым и позволяло влиять на ситуацию. И в этот раз будет так же.

Выборы будут скорее всего осенью. Потому что технологически вряд ли удастся подготовить весь пакет документов. К тому же, летом трудно будет собрать избирателей.

БОРИС БЕСПАЛЫЙ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, «НАША УКРАИНА»:

«Мороз упал в яму, которую сам себе выкопал реформой»…

Выборы пройдут, скорее всего, в первой половине июля. Не позже, потому что нет необходимости в долгой кампании, все главные лица кампании хорошо известны, технологически ее провести возможно. Затягивать выборы нет сенса, это может затянуть кризис в стране. Возможно, Партия Регионов еще не вполне подготовилась провести массовые организованные выплаты людям из бюджета. Возможно, также как не заготовили схемы фальсификации, поэтому они тянут. Но поскольку я не являюсь сторонником ни того ни другого, то считаю, что чем быстрее, тем лучше. Разрядку эти выборы принесут, но окончательно проблему не снимут. После выборов будет поставлена запятая, а не точка…

Относительно профессиональности и ответственности будущих парламентариев. В этом парламенте, если сравнивать его с четырьмя предыдущими, наименьшее число переходов и перебежчиков. Это говорит о том, что при всех недостатках, система списков в какой-то мере сработала. Только из одной фракции были массовые выходы. И поэтому ответственность внутри фракции была высокой, но ответственность перед своими партиями это одно, но есть еще ответственность перед избирателями. И вот отсутствие ответственности перед своими избирателями – это проблема. И в этом смысле отход от демкоалиции СПУ подорвал доверие именно избирателя к парламенту. И я думаю, что в будущем парламенте депутаты будут ответственны не только перед партийными вождями, но и перед избирателями.

Сможет ли новый парламент внести изменения в Конституцию? Народ мудрый, его не перехитрить, и у него есть много пословиц о том, к чему ведет поспешность. Двадцать семь раз стоит отмерить прежде, чем вносить изменения в Конституцию. В 2004 году мы приняли изменения Мороза, Медведчука и кого там еще (Кучмы? – авт.), и мы видим, что вышло. Кстати, Мороз упал в яму, которую сам себе вырыл конституционной реформой 2004 года. Напомним, что до этой реформы у Президента не было права распускать Верховную Раду по коалиционным мотивам. Поэтому любые следующие изменения нужно делать взвешенно, с привлечением ученых, общественности. Если говорить о сроках, то это можно сделать так. Летняя сессия нового парламента 6 созыва будет короткой. Потом будет зимняя сессия, и после Нового года можно будет говорить о принятии изменения за основу, а к следующему лету – о принятии в целом. Где-то год на эту работу стоит отвести. Но это при наличии доброй воли всех сторон.

Что касается политической судьбы Мороза. Давайте определимся, не существует правовых обоснований под названием «предательство». Такое политико-правовое обоснование как «коррумпированность» существует. И оно может и должно иметь последствия. И я считаю, что проявлением коррумпированности стало изменение позиции за должность. И тут нечего усложнять, это видела вся Украина. Перспективы СПУ я не знаю. Я ведь за них не голосовал. Но я думаю, что Мороз – политик из прошлого и вряд ли кому-то понравится такое политманеврирование, как у него. Вряд ли его избирателям понравится, что Мороз променял их на должность.

СЕРГЕЙ ГМЫРЯ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ IV СОЗЫВА, КПУ:

"Предлагают должности за изменения позиции – это нормально..."

Если выборы пройдут по незаконной схеме, на основании незаконного указа, то парламент будет более зависимым. Какая разница, каким будет парламент, если его можно будет разогнать по прихоти гаранта Конституции. Неважно продажен он будет или нет, профессионален или нет, издается указ, блокируется Конституционный суд и все. Кстати, что касается предательства и коррупции, то я 13 лет был в парламенте, и мне никто ничего не предлагал. Все говорили о подкупах, а ко мне никто ни разу не подошел. Политическая торговля была всегда, предлагают должности за изменения позиции – это нормально. Если человек берет деньги, то это плохо, но это нужно доказать в суде. Если роспуск прошел по мотивам того, что кто-то изменил позицию за должность, то следующий парламент будет знать, что Раду можно распустить за все, что угодно. Президент говорил: депутаты брали взятки. Это уголовное преступление. Но доказывать его нужно в суде, а не в его Секретариате. Без суда по криминальным мотивам не распускают парламент.

Выборы проводить можно, но если будут даны гарантии того, что впредь не будет незаконных роспусков. Хотя я не знаю, в какой форме такие гарантии будут даны. Естественно, Конституция нуждается в улучшении. С моей точки зрения, парламентско-президентская республика и президентское вето в том виде, в котором оно предлагается, это несовместимые вещи. Консенсус возможен. И я предпочитаю консенсус, достигнутый на основании политических интересов, а не на основании приказа. Вопрос не в том, что у нас нет умных и опытных людей, способных внести изменения в Конституцию. У меня создается впечатление, что им захотят навязать решение. Поэтому у меня вопрос, кто будет назначать людей в Конституционную комиссию? Что будет критерием их соответствия такой работе? Если консенсус будет продиктован одной стороной, если это буде консенсус силы, а не согласия, то его последствия очевидны: тоталитаризм, авторитаризм.

Что касается перспектив СПУ, и того, кто прихватит его электорат. Я не хотел бы оценивать позиции других партий, тем более наших политических союзников. Нам хватит своего электората.

ВИКТОР МУСИЯКА, ЛИДЕР ПАРТИИ «ВПЕРЕД УКРАИНА»

«Внести изменения в Конституцию можно за две следующие сессии»

Эти выборы станут передышкой, потому что множество проблем остается нерешенными. И главная из них – отсутствие окончательного текста редакции Конституционной реформы. Не определен окончательно статус всех субъектов власти, не внесены изменения, касающиеся местной власти, не убраны из текста Конституции те положения, которые породили противостояния между субъектами власти. Это те вопросы, которые могут быть решены уже следующим составом парламента. Я надеюсь, что следующий парламент будет в состоянии приступить к рассмотрению этих вопросов.

Что касается общего решения о выборах. Уровень противостояния достиг того предела, когда прогнозируемость событий была чрезвычайно низкой. Это чувствовали все. В конечном счете верх одержала ответственность за судьбу страну. И этот процесс надо закрепить и окончательно оформить необходимыми решениями парламента и других субъектов власти, которые должны обеспечить осуществление выборов. Я имею надежду, что новый парламент проявит понимание, что терпеть такую двусмысленность восприятия положений Конституции, которая возникла в 2004 году - это опять сохранять очаг напряженности. И внести изменения можно за две следующие сессии. Уже все созрели, чтобы внести изменения в Конституцию. И я надеюсь, что уже в 2008 году мы получим окончательные изменения в Конституцию.

Опрашивала Маша Мищенко