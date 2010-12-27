Луценко встретит Новый год за решеткой

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Украины Андрей ШЕВЧЕНКО.

По его словам, суд удовлетворил представления следователя Генеральной прокуратуры. Согласно решению суду, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

По решению суда, в зал заседаний смогли попасть представители только трех телеканалов. Такое решение суд мотивировал отсутствием мест в зале.