Шкиряк: власть сознательно взяла курс на полную ликвидацию свободы

Лидер общественной организации «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК убежден, что оппозиционная деятельность должна быть системной, а не хаотической, и призывает оппозиционные силы объединить усилия для отработки согласованных действий по недопущению узурпации власти в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

З. ШКИРЯК обеспокоен, что в противном случае Украину может ожидать “судьба России и Беларуси”.

«После последних заявлений Генпрокуратуры относительно привлечения к ответственности оппозиционных депутатов за так называемое «препятствование работе государственного органа» можно сделать вывод, что цинизм власти достиг своего апогея. ЯНУКОВИЧ строит полицейское государство со всеми признаками тоталитаризма. События последних дней показывают, что власть сознательно взяла курс на полную ликвидацию свободы, демократии, а также готова к устранению оппонентов и инакомыслящих, не гнушаясь и физическими мерами влияния”, - заявил З. ШКИРЯК.

Политик напомнил события в стране при бывшем Президенте: “Я хочу напомнить господину ЕФРЕМОВУ, что на протяжении 2008-2009 годов фракция Партии регионов несколько месяцев блокировала трибуну ВР и также не давала возможности работать высшему законодательному органу государства. Следовательно, по его логике, надо возбудить уголовное дело и против регионалов в связи с событиями двух-трехлетней давности”.

З.ШКИРЯК подчеркнул при этом, что блокирование трибуны является способом парламентской борьбы, когда другой возможности всенародно заявить о своей позиции нет.

“Ведь нынешняя украинская власть не дает никакого шанса открытой дискуссии”, - добавил председатель СХП.

“В ближайшее время может состояться арест лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, который станет сигналом для бесконтрольного и безнаказанного преследования тех, кто не разделяет политики нынешней власти», - продолжил З.ШКИРЯК.

«При таких обстоятельствах мы призываем всех представителей парламентских и внепарламентских оппозиционных сил объединить усилия для отработки и координации согласованных действий с целью недопущения полной узурпации власти правящим режимом», - сказал лидер «Нового Киева».

Политик убежден, что только системная, а не хаотическая оппозиционная деятельность будет эффективной. Поэтому сейчас политики должны отбросить любые собственные амбиции и вместе направить свои усилия для защиты интересов государства и его граждан, подчеркнул З.ШКИРЯК.