Депутаты «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС ушли из сессионного зала

Депутаты фракций «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” оставили сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Олесь ДОНИЙ (фракция НУ-НС) на заседании парламента заявил, что сегодня происходит не только «зверское избиение народных депутатов», но и наблюдается «свертывание демократии и установления авторитарного режима» в Украине.

По словам О.ДОНИЯ, после событий 27 апреля 2010 года в парламенте, когда он был избит во время ратификации “харьковских соглашений”, он до сих пор «не признан прокуратурой потерпевшим».

О.ДОНИЙ напомнил, что в Донецке была избита жена новоизбранного ректора университета, который не был воспринят Министерством образования.

«Мы имеем дело с физическим уничтожением оппонентов», - подчеркнул О.ДОНИЙ.

Он добавил, что сегодня возбуждаются дела против оппозиционеров, в частности Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, СБУ «проводит работу с ректорами университетов», а также осуществляется «давление на международные фонды», в частности на фонд «Возрождение» и Фонд Аденауэра.

Он отметил, что также устанавливается «система цензуры в масс-медиа».

«То есть, мы имеем дело с четкой системой уничтожения демократии и установления авторитарного режима», - отметил О.ДОНИЙ.

При этом он добавил, что фракция НУ-НС в знак протеста сегодня оставляет сессионный зал.

Он также сказал, что фракция требует переквалификации дела относительно событий 16 декабря в ВР «препятствование деятельности государственных деятелей” на “дело об избиении с нанесением тяжких телесных повреждений».

В свою очередь народный депутат фракции «БЮТ-Батьківщина» Владимир БОНДАРЕНКО отметил, что в информации Генеральной прокуратуры, объявленной сегодня в ВР, были «смещены акценты».

По его словам, «жестокое, садистское избиение народных депутатов превращается, благодаря прокуратуре, на драку, где неизвестно кто виноват».

Он отметил, что также смещаются акценты «с избиения на препятствование деятельности».

«Кто кому препятствовал в 19 часов с копейками здесь на трибуне?», - спросил В.БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что в Украине происходят «политические репрессии», в частности в отношении лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, пока не будет доклада Генпрокуратуры, где не будут уже смещены акценты относительно событий в парламенте, до тех пор фракция «БЮТ-Батьківщина» оставляет сессионный зал.

Он сказал, что фракция не видит возможности, чтобы принимать участие в работе ВР в такой ситуации.