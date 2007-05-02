Судья Станик свое увольнение считает незаконным

Сюзанна Станик свое увольнение считает незаконным. В интервью НТН она заявила, что не нарушала присяги. А Указ главы государства от 1 мая о ее отставке не основывается на соответствующей процедуре.

Согласно закону о Конституционном Суде и его регламенте – вопрос о нарушении присяги сначала должна рассмотреть специальная комиссия, которая потом свои выводы передает в Верховную Раду.

В статье же 126 Конституции, на которую ссылается Президент, записано, что часть судий увольняет тот орган, который их назначил.

Cюзанна Станик, судья Конституционного Суда (2004-2007 гг.): «Президент равновесие нарушил. Поскольку Закон о КС говорит, в случае если судья КС нарушил присягу или он избран съездом судий, или Верховной Радой, или назначен Президентом – этот вопрос решает Верховная Рада. Поэтому, говоря об указе, у меня возникла мысль – имеет ли право на сегодня Президент Украины толковать Конституцию и законы Украины. Правовое поле нашего государства говорит, что нет! Поскольку 150 Статья Конституции такие полномочия предоставляет лишь Конституционному Суду».