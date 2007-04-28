Ющенко придет на Европейскую площадь
15:59, 28 апреля 2007Политика
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Об этом сообщает пресс-служба главы государства
В субботу, 28 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в митинге партий демократического направления (Европейская площадь).
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Выступление Главы государства начнется ориентировочно в 18.15 – 18.50.
Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-63-18; 255-78-44.
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