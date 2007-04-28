Янукович считает, что СБУ работает как КГБ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что для проведения досрочных парламентских выборов задействованы силовые методы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал на пресс-конференции.

«Все, что сейчас делается – это попытка силовым путем пойти, вынудить, дожать…», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Для этого включается государственная машина – СБУ, работает как когда-то работал КГБ СССР, давление на судей КС, ЦИК», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сказал, что нельзя создавать прецедент, когда какой-либо Президент Украины в выгодное для него время на основании своего собственного желания или определенной политической силы, принимает какие-либо решения, которые должны приниматься на всей территории Украины.

«Нам нужно вернуться в правовое поле, спокойно подойти к этим вопросам, и если мы придем к заключению, что нам нужно действительно идти на выборы – будет такое решение принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что основанием для перевыборов будет не Конституция Украины, а политические договоренности. Он отметил, что это нужно будет объяснить избирателям. По его словам, две стороны конфликта должны публично озвучить, какие они сделали ошибки. Премьер призвал прекратить давление на суды общей юрисдикции, КС, членов ЦИК и правоохранительнеы органы.

«Делать заказ или искать сегодня возможности, как одних руководителей правоохранительных органов заменить на тех, кто может выполнять заказ – это путь в никуда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что надеется, что в ближайшее время встретится с Президентом Украины и изложит ему свою позицию по этому поводу.