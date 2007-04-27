”Пора” расскажет, почему сворачивает блок-посты возле Секретариата и ЦИК

Сегодня в 12.00 гражданская партия "Пора" начинает свертывание своих блок-постов возле Секретариата Президента и ЦИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП “Пора”, для объяснения такого шага лидеры партии дадут срочный брифинг для представителей СМИ в 12.15 возле Секретариата Президента (со стороны ул. Лютеранской). Телефон:(067) 509 57 36, press@pora.org.ua, porapress@gmail.com.