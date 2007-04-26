Депутаты от коалиции продолжают делить портфели между собой

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО, Александр ГОЛУБ, Алексей ФЕДУН, Владимир ЛАНДИК, Сергей ПОТИМКОВ, Леонид МОРДОВЕЦ и Дмитрий ВОЛОШЕНКОВ заявляют о том, что сегодня на заседании Комитета было принято решение временно назначить исполняющей обязанности главы Комитета первого заместителя Е.БОНДАРЕНКО.

Об этом говорится в Заявлении членов Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, переданном УНИАН.

«Причиной для такого действия стало ненадлежащее выполнение своих обязанностей главой Комитета Андреем ШЕВЧЕНКО, превышение служебных полномочий и авторитарный стиль руководства Комитетом и секретариатом Комитета с его стороны», - заявляют депутаты.

Они отмечают, что «по вине господина ШЕВЧЕНКО Комитет по вопросам свободы слова и информации не работал более месяца. Более того, на требование семи членов Комитета провести заседание 26 апреля 2007 года, господин ШЕВЧЕНКО предложил встречную инициативу - собрать Комитет 27 мая!!! В соответствии со статьей 43 Закона Украины о Комитетах ВР данная ситуация может стать причиной не только отстранения от должности главы Комитета, но и ликвидации самого комитета».

Члены комитета расценивают действия А.ШЕВЧЕНКО «как сознательный саботаж и преднамеренное блокирование работы Комитета». В то же время, говорится в заявлении, А.ШЕВЧЕНКО, «не имея законных оснований, от имени Комитета проводит всевозможные мероприятия (иногда с политическим подтекстом), подписывает письма на имя вице-спикера Верховный Рады, созывает на рабочие совещания секретариат. Налицо - попытка узурпировать принятие решений в Комитете, не учитывая мнения остальных 10 членов Комитета. Налицо - превышение служебных полномочий и нарушение принципа коллегиальности, в рамках которого и действует парламентский комитет. Налицо - двойные стандарты и обыкновенный популизм». Авторы заявления подчеркивают, что одновременно с заявлениями о сложении с себя депутатских полномочий А.ШЕВЧЕНКО «регулярно пользуется служебным транспортом, получает зарплату и денежную надбавку за руководство Комитетом, распоряжается кабинетным фондом Комитета. Такое поведение является недопустимым как с моральной точки зрения, так и с правовой».