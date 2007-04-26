Генсек из Европы не теряет надежды разобраться с украинскими политиками

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС считает, что на сегодня ситуация в Украине стала более сложной, чем во время его предыдущих встреч с украинскими политиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после встречи с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

«Ситуация стала более сложной, чем была перед этим», - сказал Т.ДЭВИС.

При этом, по его словам, ситуация, сложившаяся в Украине, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Позитивной стороной, по мнению Генсека Совета Европы, является создание рабочей группы для решения вопросов выхода из политического кризиса.

Т.ДЭВИС также положительно оценил тот факт, что в эту группу вошли представители всех политических сил. При этом, отметил он, выходом из ситуации должно стать проведение диалога.

В то же время, по словам Т.ДЭВИСА, решение имеющихся в Украине проблем является вопросом не только двух сторон – оппозиции и коалиции. По его убеждению, проведение президентских или парламентских выборов является делом исключительно украинского политикума. При этом Т.ДЭВИС отметил, что для разрешения конфликта необходимо и решение Конституционного Суда.

Т.ДЭВИС также сообщил, что намерен продолжить консультации с украинскими политиками, чтобы иметь полную картину сложившейся ситуации.

Со своей стороны, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ в очередной раз отметил, что появление второго указа Президента в канун решения КС подтверждает, что глава государства «боится объективного решения Конституционного Суда». Он отметил, что коалиция и правительство будут выполнять решение КС, каким бы оно не было.

А.МОРОЗ также сообщил, что представители коалиции уже собрали подписи под представлением в КС относительно второго указа Президента о роспуске ВР.

При этом, по его словам, пока не будет решен вопрос о первом указе главы государства, никакие действия не будут предприниматься. «Пока мы не поставим точку в этом отношении, до тех пор нельзя предпринимать никаких действий, которые бы назывались правовыми, конституционными и демократическими», - отметил председатель ВР.