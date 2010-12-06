Суркис: человеческая глупость не знает предела, как и технический прогресс

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС называет антирекламой Евро-2012 и Украины развернутую кампанию за его отставку с поста президента ФФУ.

Об этом он заявил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, кто стоит за этой кампанией и может ли она достичь своих целей, Г.СУРКИС сказал, что «антиреклама или упоминания СУРКИСА – это реклама СУРКИСА. Значит, я еще сегодня жив, здоров и кого-то интересую».

«Человеческая глупость не знает предела, так же, как технический прогресс. И поэтому весь вопрос заключается в том, кто стоит за сценой и дергает за ниточки. Кто тот клоун, который на сегодняшний день пытается расшатать и без того сложные времена в управлении украинским футболом не с точки зрения самого футбола, а с точки зрения того, как кто видит сегодня динамику развития этого вида спорта», – сказал президент ФФУ.

«Кто-то на сегодняшний день ратует за динамичность подготовки к Евро-2012, подготовки инфраструктуры, строительство новых объектов, модернизацию существующей с точки зрения обязательств перед УЕФА, а также за проведение на необходимом уровне промоции как турнира УЕФА, так и нашей страны и принимающих городов. Вот как раз в этом случае мы имеем дело с антирекламой как страны, так и принимающих городов, а не лично СУРКИСА», – добавил он.

Как сообщалось ранее, сразу в нескольких городах Украины появилась внешняя реклама с лозунгами за отставку Г.СУРКИСА, а в киевском метрополитене транслируются видеоролики подобного содержания.