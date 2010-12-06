Янукович поручил Азарову создать интернат для одаренных детей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил на базе одной из школ-интернатов Киева создать заведение интернатного типа для одаренных детей.

Соответствующее поручение Президента премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю КГГА Александру ПОПОВУ размещено на официальном сайте главы государства.

В частности, Н.АЗАРОВУ и А.ПОПОВУ поручено предпринять при участии Национальной академии педагогических наук Украины меры по созданию в установленном порядке на базе одной из школ-интернатов столицы экспериментального общеобразовательного учебного заведения интернатного типа общегосударственного значения для одаренных и талантливых детей, в частности, из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По этому вопросу вышеуказанные лица должны доложить В.ЯНУКОВИЧУ до 1 февраля 2011 года.