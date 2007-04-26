Бютовец Турчинов надеется, что Пискун ”будет защищать интересы страны”

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ надеется, что восстановленный в должности генерального прокурора Украины Святослав ПИСКУН будет защищать интересы страны, а не работать на какую-то политическую силу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью журналистам, комментируя восстановление Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины.

“Я с ним (Пискуном) работал в Службе безопасности Украины, и могу сказать, что когда у него есть желание, то он может работать довольно эффективно”, - заявил А.ТУРЧИНОВ. При этом он выразил надежду, что такое желание у него будет, “ведь слишком ответственная ситуация сейчас в стране, и слишком ответственная сегодня должность генпрокурора, который должен все же защищать интересы страны, а не работать на какую-то политическую силу”.

Кроме того, он отметил, что в этом вопросе “Президент работает в пределах Конституции: решением суда он (Пискун) восстановлен в должности, и Президент исправил свою ошибку, на основании решения суда восстановил в должности генпрокурора Святослава ПИСКУНА, несмотря на то что, он является представителем Партии регионов”. “Закон у нас в государстве работает, независимо от того, от какой политической партии человек”, - добавил А.ТУРЧИНОВ.