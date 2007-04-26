Ющенко сказал Дэвису, что трагедии нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает заинтересованность в максимальном участии Генерального секретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА в украинском политическом диалоге.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время встречи из Т.ДЭВИСОМ в Киеве.

В ходе встречи стороны обсудили внутреннюю политическую ситуацию в Украине, коснулись темы урегулирования парламентско-политического кризиса и тому подобное.

В начале беседы Президент еще раз отметил - никакой трагедии в нынешней политической ситуации в Украине нет, но участникам политического процесса «необходимо найти демократический и консолидированный ответ» по выходу из кризиса. В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодня «является большой проблемой диалог в стенах парламента».

«Нет дороги, вокруг которой можно было бы сплотить и большинство, и оппозицию», - констатировал Президент, добавив, что в Верховной Раде уже 15 лет работает модель взаимоуничтожения, а не конструктивного сотрудничества. Именно такой принцип работы ВР, по убеждению В.ЮЩЕНКО, стоит у истоков нынешнего парламентского кризиса.

Со своей стороны Т.ДЭВИС отметил, что демократия означает, в первую очередь, умение достигать компромисса. Следовательно, отметил генсек Совета Европы, он видит единственный выход из ситуации, сложившейся в Украине, - заключения политических договоренностей между участниками политического процесса.