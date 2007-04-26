Костенко думает, что все перегнули палку

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает президентский указ "оптимальным выходом из политического кризиса" и предлагает план перемирия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по мнению Ю.КОСТЕНКО, такой план может состоять лишь из трех пунктов. Во-первых, считает лидер УНП, это участие всех политических сил в досрочных выборах. Во-вторых, Президент должен предоставить правовые основания для временной работы парламента с целью согласования изменений к Закону о выборах. И, в-третьих, должны быть зафиксированы политические договоренности сторон о согласии на формирование коалиции и правительства той силой, которая победит на выборах.

Как считает Ю.Костенко, последний пункт “позволит снять напряжение между Партией регионов, БЮТ и „Нашей Украиной”, которые не доверяют друг другу”. По его словам, от компромиссного разрешения конфликта выигрывают и „бело-голубые”, и помаранчевые избиратели, которые добиваются нового качества власти.

По словам лидера УНП, на сегодня все стороны „перегнули палку” в несоблюдении минимальных требований законодательства, в том числе Конституции, а "кризис – только последняя фаза этого процесса".

По мнению Ю.КОСТЕНКО „новая версия президентского указа о перенесении срока выборов является наиболее оптимальным средством выхода из тяжелого политического кризиса, что позволяет избежать ухудшения состояния экономики и усиления политического противостояния”.