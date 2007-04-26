Политологи назвали причину, которая подтолкнула Ющенко

Политологи не исключают, что издать второй указ о досрочных выборах Президента Виктора ЮЩЕНКО побуждало возможное негативное решение Конституционного Суда относительно указа от 2 апреля.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса экономических и политических экспертов, проведенные Центром исследований политических ценностей.

В частности, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЕВА, первой причиной появления нового указа является невыполнение указа от 2 апреля и невозможность провести технически, организационно и законодательно выборы 27 мая. Второй - негативное для Президента решение Конституционного Суда относительно соответствия указа от 2 апреля Конституции Украины. “Поэтому новый указ - шаг на опережение, политическую нулификацию возможного решения Конституционного Суда”, считает эксперт. Третьей причиной В.КАРАСЕВ назвал “попытку все-таки провести досрочные выборы в парламент уже в первом полугодии этого года”.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „Президент ставил целью уравнять ситуацию в своем соревновании с парламентской коалицией, которой в последнее время удалось перехватить инициативу”. Отсутствие кворума в ЦИК, высокая вероятность признания Конституционным Судом неконституционности указа Президента, холодная сдержанность европейского сообщества относительно указа - все это обусловило преимущество коалиции, считает эксперт.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО выразил мнение, что „Президент ожидает, что между тремя сторонами будут достигнуты соглашения. К тому же, он понимает, что в мае не могут быть проведены выборы”. По мнению эксперта, “Президент пошел на такой шаг, чтобы все-таки реализовать идею выборов. И если он пошел на уступки, а ему навстречу не пойдет правительство и коалиция, то может быть применен более жесткий вариант - введение президентского правления”.

Вместе с тем директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что Президент “пытается убежать от решения Конституционного Суда, которое будет для него предельно неудобным”. И при этом, считает эксперт, глава государства в новом указе “создает путаницу, еще дальше выходя за пределы правового поля”.

Как отмечает В.МАЛИНКОВИЧ, Президент ссылается на статью 90 в своем указе и считает, что «отныне» Президент Украины получает возможность в полной мере использовать право на роспуск парламента. “Значит, 2 апреля у него этого права не было, и это логично. Статья, на которую он ссылается (п.1 ч.2 ст.90) вмещает формулировку, - «коалиция на протяжении месяца не сформирована». Если ЮЩЕНКО считает, что в конце марта эта коалиция была сформирована вопреки Конституции, как он говорит, то после этого, до 2 апреля прошла всего неделя, а не месяц. У него не было никаких юридических оснований распускать парламент тогда. А теперь их тем более нет, потому что если парламент розпущен, то значит, в нем нет никакой коалиции. А если же парламент считать действующим, то значит, необходимо отказаться от указа с самого начала. И в этом случае тоже у него не будет месяца, потому что уже 2 апреля, до публикации первого указа, парламентское большинство согласилось вернуться в прежний формат. Соответственно этот аргумент не действует”, отметил эксперт.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что главная причина подписания Президентом нового указа – необходимость снять проблему с возможным негативным решением Конституционного Суда относительно указа от 2 апреля. Между тем В.ФЕСЕНКО считает, что нынешний указ Президента с юридической точки зрения снимает эту проблему.