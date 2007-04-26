Литвин: выборы выгодны командам Ющенко и Януковича

Лидер Народной партии, экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сомневается, что 24 июня является окончательной датой проведения досрочных выборов в парламент.

Такое мнение В.ЛИТВИН выразил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“У меня все еще есть большие сомнения, что выборы можно провести 24 июня, и они будут иметь легальный характер. Тогда это будут выборы политического качества, и я думаю, что эта дата не является окончательной. Хотя, я думаю, что каждому понятно, что досрочных выборов не избежать, вопрос только в том – когда?”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению “выборы выгодны командам премьер-министра и Виктора ЮЩЕНКА”. “Не выгодны они лишь сателлитам этих команд. Вся проблема заключается в сроках проведения выборов. Но я считаю, что для того, чтобы в очередной раз не удивить мир, нужно договариваться, в том числе о проведении досрочных выборов на легальной основе - то есть внесении необходимых изменений в избирательное законодательство с тем, чтобы предусмотреть сроки формирования институтов, которые занимаются проведением выборов, и с тем, чтобы иметь открытые списки, чтобы иметь в наличии 450 избирательных округов”, - объяснил лидер Народной партии.

По мнению В.ЛИТВИНА, лишь при таких условиях “можно будет говорить о перспективе возобновления доверия к власти со стороны человеческого сообщества”. “Люди будут более ответственно относиться к выборам, и они будут иметь возможность контролировать власть в лице Верховной Рады Украины. Потому что вполне очевидно, что если жить по обновленной Конституции, то первичную роль должна играть Верховная Рада. На практике вышло так, что сегодня Верховная Рада во многом является производной от Кабинета Министров”, - добавил он.

По словам экс-председателя ВР, нужно понимать, что при нынешнем избирательном законодательстве партия, которая победит на выборах, получит право контролировать как Верховную Раду, так и Кабинет Министров. “Я думаю, эта проблема будет одним из направлений переговоров между Президентом и премьер-министром, потому что, судя по всему, выборов не избежать, хотя многим они испортили настроение, потому что испортили летний отдых”, - считает В.ЛИТВИН.