Верховная Рада призывает Ющенко к переговорам

Верховная Рада Украины призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить действия, которые лишь затягивают время и обостряют ситуацию, и возобновить переговорный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, принятом парламентом. «За» проголосовали 252 из 261 народного депутата, зарегистрированного в зале.

В заявлении отмечается, что только путем взаимных уступок и компромиссных договоренностей в пределах Конституции Украины можно выйти на цивилизованный путь урегулирования политического противостояния в интересах демократического будущего украинского народа, а не корыстных интересов отдельных политических сил.

В заявлении также отмечается, что указ Президента от 26 апреля о досрочном прекращении полномочий ВР является также неконституционным.

Депутаты в заявлении отмечают, что, издав данный указ, Президент Украины продемонстрировал нежелание достижения политико-правового компромисса для выхода из кризиса. Они отмечают, что такими действиями В.ЮЩЕНКО «по сути, углубил существующий политический конфликт, сделав невозможным принятие Конституционным судом Украины решения о конституционности его указа от 2 апреля этого года.

В заявлении также сказано, что очередным свидетельством эскалации политического кризиса со стороны Президента Украины является злоупотребление своими полномочиями относительно судебной власти, в результате чего Шевченковским судом г.Киева был восстановлен в должности Генерального прокурора Украины Святослав ПИСКУН. Это демонстрирует стремление любой ценой усилить влияние Президента Украины на правоохранительные органы, - говорится в документе.

Депутаты считают, что отсутствие в указе от 26 апреля запрета ВР осуществлять свои конституционные полномочия «свидетельствует об определенных сдвигах в понимании Президентом Украины статьи 90 Конституции Украины».

Парламент выражает надежду, что Президент подпишет те законы, которые необходимы для дальнейшего развития Украины, в первую очередь, касающиеся системных изменений в Конституцию Украины и направленные на сбалансирование деятельности всех ветвей власти.