В ВР зарегистрировали проект постановления об импичменте Президента Ющенко

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обеспечении предотвращения антиконституционных действий и попыток узурпации государственной власти и инициации процедуры отстранения Виктора ЮЩЕНКО с поста Президента Украины в порядке импичмента.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты V созыва: Екатерина САМОЙЛИК (КПУ), Алексей БАБУРИН (КПУ), Николай КРАВЧЕНКО (КПУ), Юрий КАРАКАЙ (Партия регионов), Сергей ПОЛИЩУК (фракция БЮТ), Александр КОВТУНЕНКО (фракция БЮТ).