В ВР зарегистрировали проект постановления об импичменте Президента Ющенко

15:29, 26 апреля 2007
Политика
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С инициативой выступили 6 депутатов

ВРВ Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обеспечении предотвращения антиконституционных действий и попыток узурпации государственной власти и инициации процедуры отстранения Виктора ЮЩЕНКО с поста Президента Украины в порядке импичмента.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты V созыва: Екатерина САМОЙЛИК (КПУ), Алексей БАБУРИН (КПУ), Николай КРАВЧЕНКО (КПУ), Юрий КАРАКАЙ (Партия регионов), Сергей ПОЛИЩУК (фракция БЮТ), Александр КОВТУНЕНКО (фракция БЮТ).

 

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