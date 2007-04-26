В ВР зарегистрировали проект постановления об импичменте Президента Ющенко
15:29, 26 апреля 2007Политика
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С инициативой выступили 6 депутатов
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обеспечении предотвращения антиконституционных действий и попыток узурпации государственной власти и инициации процедуры отстранения Виктора ЮЩЕНКО с поста Президента Украины в порядке импичмента.
Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Инициаторами проекта постановления являются народные депутаты V созыва: Екатерина САМОЙЛИК (КПУ), Алексей БАБУРИН (КПУ), Николай КРАВЧЕНКО (КПУ), Юрий КАРАКАЙ (Партия регионов), Сергей ПОЛИЩУК (фракция БЮТ), Александр КОВТУНЕНКО (фракция БЮТ).
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