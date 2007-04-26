Генпрокурор Пискун признал указ Ющенка о досрочных выборах незаконным

В то время, когда Президент Украины представлял личному составу ГПУ нового-«старого» Генпрокурора Святослава Пискуна, последний умудрился проголосовать в Верховной Раде «за» «Постановление об Указе Президента Украины от 26 апреля 2007 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов» (№ 3494).» (№ 3494), сообщает Обком.

В этом Постановлении как раз и говорится, что очередной указ Ющенко является неконституционным, а всем органам государственной власти предписывается не осуществлять никаких действий по его исполнению.