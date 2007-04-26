Сивкович сравнил Ющенко с обезьяной с гранатой

Народный депутат, член фракции Партии регионов Владимир Сивкович заявил, что по его мнению, сегодня совпали интересы очень многих людей в оранжевой команде.

Первое - Тимошенко любой ценой нужны досрочные выборы для того, чтобы пополнить свои финансовые запасы, цитирует логические построения депутата пресс-служба Партии регионов.

«Второе – надежда на получение большинства в ВР с учетом правового беспредела, который начался. В связи с этим я допускаю максимальные фальсификации во время выборов, на которые они надеются. ЦИК и Верховный Суд сегодня, фактически, контролируются БЮТом, что дает возможность узаконить различные фальсификации. Это даст возможность Тимошенко занять лидирующие позиции в Кабмине и государственных органах власти», - заявил Сивкович.

Третий момент – это Виктор Балога. Нардеп заявил: «Насколько я знаю, несколько недель назад было возбуждено уголовное дело в отношении полковника СБУ Герасименко - за злоупотребление служебным положением и хищение документов из СБУ, которые нашли впоследствии в гараже… По этому же уголовному делу проходит и сам Балога Виктор Иванович… И Герасименко, и Балогу-младшего, в соответствии с этими материалами и согласно законодательству, прокуратура обязана арестовать».

В данном случае получается ситуация, что Виктор Балога борется за свою свободу, уточнил Сивкович.

«Прогнозировать в этой ситуации действия Ющенко – все равно, что прогнозировать действия обезьяны с гранатой. Только вместо гранаты - ручка. Какой очередной Указ он может подписать – никому неизвестно. Насколько я Ющенко изучал, он все время действует в интересах своего окружения», - сказал нардеп-регионал.