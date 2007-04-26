Лавринович посоветовал Ющенко не увлекаться

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ расценивает второй указ Президента Украины о роспуске парламента (от 26 апреля) как своеобразное толкование права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Киеве.

«Это своеобразное понимание права», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ и добавил: «Я думаю, что не надо очень играться с этим».

«Что касается Конституции. С моей, очень субъективной точки зрения, сделан шаг вперед в понимании того, что надо учитывать нормы права, существующие в Украине. Но этот шаг оказался недостаточным для того, чтобы я мог сказать, что данный указ соответствует нормам Конституции», - сказал министр юстиции.

В то же время, А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что «ответственность за такие решения должна быть ощутимой».

Отвечая на вопрос, как сейчас надо оценивать указ Президента, министр сказал: «Ответ на это должен давать Конституционный Суд. Это вопрос дискуссионный».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.