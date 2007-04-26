Кириленко заверил Дэвиса, что Ющенко импичмент не угрожает

Процедура импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО является невозможной сейчас, считает лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам после встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ.

По словам В.КИРИЛЕНКО, «процедура импичмента Президента является невозможной, потому что прежняя правящая коалиция в прежнем парламенте и тогда не имела голосов для этой процедуры, и сейчас не имеет”. “Поэтому это политическое запугивание может радовать в правящей коалиции властолюбцев, какие-то собственные амбиции, может заполнять паузы во время нелегитимных заседаний ВРУ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, народный депутат V созыва Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) на заседании Верховной Рады призвал коалицию поддержать идею о начале процедуры импичмента Президента Украины.

При этом он отметил, что официальное решение по этому поводу во фракции Партии регионов еще не принималось.