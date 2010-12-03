Яценюк - о ликвидации Майдана: так же поступало НКВД

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что власть разогнала палаточный городок на Майдане Незалежности, потому что боится этого Майдана, как и Майдана 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя демонтаж палаток предпринимателей, протестовавших против Налогового кодекса.

«Учитывая то, как ведет себя сегодня власть, вся страна может превратиться в Майдан», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

«И это, наверное, сегодня их основной страх, они сегодня испугались, они живут со страхом Майдана 2004 года», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что пока еще власть временно преодолела “этот страх с помощью разгон второго Майдана”. По его словам, “это не решает проблемы, потому что ежедневно они дают поводы не только для Майданов, но и для всенародного неудовлетворения”.

Лидер партии «Фронт Змін» также отметил, что власть пошла на уступки под давлением Майдана и международного сообщества. «Украине нужен постоянно действующий саммит Украина-ЕС, и каждый день должен быть объявлен Днем Свободы (предпринимательская акция началась 22 ноября, в День Свободы и в день саммита Украина-ЕС, когда Президент Виктор ЯНУКОВИЧ находился в Брюсселе - УНИАН), и тогда точно никому в голову не придет разбирать Майдан и лишать людей права свободно выйти и выразить свою позицию по отношению как по отношению к Налоговому кодексу, так и политики действующего правительства или какого-либо вопроса, который сегодня волнует каждого украинца», - добавил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, власть не ожидала, что люди начнут массовые акции протеста. «А теперь власть сплотилась и, осознавая угрозу того, что люди не боятся выйти, приняли решение ночью разобрать Майдан - так же поступало НКВД, приходило среди ночи арестовывать людей», - отметил лидер партии “Фронт Змін”, добавив, что предприниматели не должны прекращать выступления и разочаровываться.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что их победа заключается уже в том, что люди не побоялись и вышли на Майдан и добились ветирования Налогового кодекса. Он считает, что “это далеко не последний Майдан и не последнее волеизъявление”.

Лидер партии “Фронт Змін” убежден, что нужно дальше продолжать борьбу, и в этой борьбе уже необходимо единенье общества с политическими силами. По его словам, «какие-либо вопросы в стране, касающиеся налогообложения, системы здравоохранения, медицины, жизнедеятельности человека, – это политические вопросы”. Он отметил, что “именно поэтому мы поддерживаем эти акции, и будем в дальнейшем поддерживать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром коммунальные службы по решению суда под охраной милиции демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве, которые протестовали против Налогового кодекса.