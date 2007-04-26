Янукович хочет посмотреть в глаза Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ удивлен тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 24 июня.

«Такие поступки не вызывают доверия и не дают надежды на будущее», - заявил В.ЯНУКОВИЧ в Ташкенте, комментируя факт подписания В.ЮЩЕНКО нового указа о проведении досрочных выборов в Верховную Раду, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

Он отметил, что указ “нарушает все договоренности, наработанные после подписания первого указа”. Вместе с этим премьер сказал, что “мы будем действовать в рамках Конституции и будем спокойно реагировать”.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что подписание нового указа Президентом не оставляет надежды на быстрый выход из политического кризиса, а также не исключает возможности подготовки со стороны Президента и оппозиции радикального варианта решения политического кризиса.

“Если планируется радикальный вариант, а мне кажется, что, учитывая существующую ситуацию в стране, это возможно, мы будем действовать в зависимости от обстоятельств”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По возвращении в Киев В.ЯНУКОВИЧ намерен проконсультироваться с партнерами по коалиции по поводу указа, а также “посмотреть в глаза Президенту”, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.