Указ Президента о назначении Пискуна генпрокурором (текст)

Президент Украины Виктор Ющенко во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева возобновил Святослава Пискуна в должности Генерального прокурора. Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня во время заседания коллегии Генеральной прокуратуры, сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

«Я выполняю решение Шевченковского районного суда относительно этого вопроса. Указ относительно восстановления в должности Генерального прокурора Святослава Пискуна я сейчас подписываю», – сказал В. Ющенко в присутствии работников Генеральной прокуратуры, Святослава Пискуна, Секретаря СНБОУ Виталия Гайдука, главы Секретариата Президента Виктора Балоги.

Приводим полный текст указа:

Руководствуясь частью пятой статьи 124 Конституции Украины и выполняя постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 26 апреля 2007 года отменить Указ Президента Украины от 14 октября 2005 года № 1441 «Об освобождении С. Пискуна с должности Генерального прокурора Украины», восстановив С. Пискуна в должности Генерального прокурора Украины.

В связи с этим отменить Указ Президента Украины от 4 ноября 2005 года № 1542 «О назначении О. Медведько Генеральным прокурором Украины».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

26 апреля 2007 года