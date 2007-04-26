Ющенко назначил Пискуна генпрокурором

Экс-генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН соответствующим указом Президента Украины назначен на должность генпрокурора.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генпрокурора, начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Ренат КУЗЬМИН.

Отвечая на вопрос, отвечает ли действительности информация о назначении С.Пискуна, Р.Кузьмин сказал: «Назначен указом Президента сегодня, полчаса назад».

В то же время по всей другой информации по этому поводу Р.Кузьмин посоветовал обращаться в Секретариат Президента.